المؤقتة تطالب بالإفراج عن الناقلة “بدر”

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة السلطات البلغارية بالإفراج عن الناقلة “بدر” والمحتجزة لديها منذ عدة أشهر.

عضو المكتب الإعلامي للهيئة نهلة الحاسي قالت إن مسؤولي القطاع طالبوا المؤسسات البلغارية المعنية بإطلاق سراح الناقلة النفطية، مرجعةً أمر الحجز للقضاء البلغاري على الرغم من أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير بشكل جيد.

يشار إلى أن الناقلة “بدر” قد رصدت قبالة السواحل البلغارية على الرغم من الإفراج النهائي عنها من قبل المحكمة العليا في صوفيا في أواخر يناير الماضي بعد أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بالإفراج عنها إلا أن الجهة المحتجزة لبدر لم تنفذ الحكم القضائي وقتها.

وقد احتجزت الناقلة في وقت سابق بسبب قضية رفعتها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء في العام 2003 لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا قبل أن يتبين لاحقاً أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها ليأمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا