ميلان وإنتر يؤكدان هدم ملعب سان سيرو

باولو سكاروني المدير التنفيذي لميلان الإيطالي تحدث لوكالة “ANSA” الإيطالية قائلا: “سوف نمتلك سان سيرو جديد بدلا من القديم، في نفس المنطقة”.

وتابع “سيتم هدم الملعب القديم وفي نفس المكان ستتم الإنشاءات الجديدة”.

فيما أكد أليساندرو أنطونيلو المدير التنفيذي لإنتر الأمر: “نعم بالتأكيد”.

ويتوقف البدء في الإجراءات على توقيع عمدة ميلانو على خطط الناديين بعدما أعرب سابقا على رغبته في تجديد ملعب سان سيرو.

ووفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية فأن تكلفة بناء الملعب الجديد ستتكلف 700 مليون يورو على أن يكون الملعب جاهزا عام 2022.

وشرحت الجريدة الإيطالية أن الملعب الجديد سيتم بناءه بجوار الملعب الحالي في نفس مكان موقف سيارات الملعب الحالي.

ويتشارك قطبا مدينة ميلانو ملعب سان سيرو والمعروف أيضا باسم “جوسيبي مياتزا” وتم بناءه عام 1925، ويتسع لـ80 ألفا.

ملعب قطبا ميلانو استضاف 6 مباريات في كأس العالم 1990، ونهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات آخرها عام 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا