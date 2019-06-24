ترامب: على الدول الأخرى فعل المزيد لحماية ناقلات النفط في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

وأضاف على تويتر: "لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي تعويض.

"على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

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