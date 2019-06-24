وزير الخارجية الأمريكي: بحثت الأمن في مضيق هرمز مع العاهل السعودي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر اليوم الإثنين إنه ناقش مع العاهل السعودي الملك سلمان تصاعد التوتر في المنطقة وذلك خلال اجتماعهما في مدينة جدة.

وأضاف بومبيو أنه بحث أيضا الحاجة لتعزيز الأمن في مضيق هرمز بعد هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

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