كاتب مؤيد لـ “أردوغان” : نهاية حزب العدالة والتنمية اقتربت

إسطنبول-العنوان

اعترف كاتب تركي مؤيد لرجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بأن نهاية حزب العدالة والتنمية اقتربت بشكل كبير بعد خسارة مرشح الحزب الحاكم في انتخابات إسطنبول.

ونقلت صحيفة “زمان”، التابعة للمعارضة التركية، عن كاتب صحيفة “يني عقد” التركية المؤيدة للحكومة، عبد الرحمن ديليباك، تحذيره للسلطة التركية الحاكمة على خلفية انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي فاز بها عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

وأوضح كاتب صحيفة “يني عقد” التركية أنه سبق وحذر من أن خسارة حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات ستنهي الحزب بالطريقة نفسها التي وصل من خلالها للحكم.

ولفت الكاتب إلى أن حزب العدالة والتنمية بلغ السلطة عبر البلديات، وسيرحل عنها عبر البلديات أيضا، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إنصات حزب العدالة والتنمية للتحذيرات التي يطرحها أنصاره وضرورة فصل المتجاهلين لهذه الانتقادات من صفوف الحزب.

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