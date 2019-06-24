تونسيون عالقون في معبر رأس اجدير

ايوان ليبيا – وكالات :

تذمّر عدد من المواطنين التونسيين اليوم الاثنين من توقف الحركة بالمعبر الحدودي برأس اجدير في اتجاه تونس بسبب ما اعتبروا أنه تعطيل متعمّد من بعض المسؤولين على أختام الجوازات في الجانب الليبي.

وفي اتصال مع بوابة إفريقيا الإخبارية قال شهود أن طوابير طويلة من السيارات التونسية موجودة على بوابات الأختام في درجات حرارة مرتفعة جدا لكنّ هناك رفضا لتسهيل الحركة دون تقديم أي تفسير لذلك.

وطالب هؤلاء المواطنون من السلطات الليبية التدخّل الفوري لتسهيل العبور في ظل وجود حالة كبيرة من الاحتقان بسبب ما اعتبروه احتقارا وتعمدا من المشرفين على المعبر للمطالبين بتسريع إجراءات الخروج.

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