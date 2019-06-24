الإفراج على 1200 راتب متوقف

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق مسعود القذافي أن دفعات الإفراجات الوظيفية التي أحيلت إلى وزارة المالية شملت الكثير من القطاعات الخاصة بمناطق الشرق والغرب من ليبيا.

وأضاف القذافي أن أعداد الذين تمت إحالتهم بموجب الدفعات ما بين (143و149) تجاوزت 1200 موظفا في العديد من القطاعات، منوها بكل من ورد اسمه في هذه الدفعات بضرورة مراجعة وزارة المالية.

وأضاف القذافي أن المعنيين بمعالجة حالة الازدواج الوظيفي بإمكانهم التأكد من وضعهم الوظيفي عبر منظومة المركز المربوطة بالموقع الرسمي للمركز .

يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني من ترهل بسبب زيادة أعداد المعينين في الجهات والدوائر الحكومية، ما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويستنزف الموارد المالية للبلاد ويعطل عجلة التقدم.

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