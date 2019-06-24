الجبير يحذر إيران: مزيد من العقوبات الاقتصادية إذا واصلت سياساتها العدوانية

حذر وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية.

وأضاف الجبير لصحيفة لوموند الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، بعد لقاء بنظيره الفرنسي، "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وقال الجبير: "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأمريكيين، الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد"، وتابع موجهًا كلامه لإيران "لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية".

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