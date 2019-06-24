أعلن الجيش الألماني أن طائرتين "يوروفايتر" اللتين سقطتا قبل وقت قصير في ولاية مِكلنبورج فوربومرن اليوم الإثنين، كانتا في تدريب على القتال الجوي.

وذكر سلاح الجو، أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وكان قائد الطائرة الأخيرة قد شاهد هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.

واستطاعت قوات الإنقاذ انتشال أحد قائدي الطائرتين حيا من فوق قمة شجرة ولا يزال البحث جاريا عن الطيار الآخر، واشارت وزارة الدفاع إلى أنها تستعين أيضا بمروحيات مدنية وعسكرية في البحث.

كانت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن أعلنت قبل وقت قصير عن سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني.

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