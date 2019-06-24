فان جال: ميسي يلعب بشكل فردي.. ويتحمل مسؤولية عدم فوز برشلونة بدوري الأبطال

وفي مقابلة مع صحيفة “elpais” الإسبانية قال فان جال: “أحب ميسي بالتأكيد ولكن كلاعب فردي، إنه أفضل لاعب فردي في العالم لأن أرقامه مذهلة”.

وأضاف “ولكن لماذا لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ أربع سنوات مع برشلونة، يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال دائما”.

وأوضح “برشلونة لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، هل يمكن القول أن إيفان راكيتيتش لاعب سيء، أو فيليبي كوتينيو وجوردي أبال أو تير شتيجن أو فيدال أو آرثور، هل يمكن أن نصف هؤلاء بأنهم لاعبين سيئين؟”.

وأكمل “أشعر أن ميسي ساهم في إخفاقات برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، وكما يتحمل المدرب مسؤولية عدم فوز الفريق بالبطولة يتحمل ليونيل جزءا كبيرا أيضا من هذه المسؤولية”.

وانتقل المدرب الهولندي المخضرم للإشادة بنجم ليفربول جيمس ميلنر قائلا: “ميلنر تقدم في السن ولكنه لا يزال يلعب في أعلى مستوى”.

وشرح “في نهائي دوري أبطال أوروبا لعب ميلنر في مركز المدافع ولاعب الوسط، إنه أمر رائع للغاية أن يتمكن لاعب من تقديم هذا الأدء وهو في عمر الـ33 عاما”.

واستشهد بفريق ليفربول كاملا “الجميع في الفريق يلعبون بقوة في الدفاع لأن المدرب يورجن كلوب يريد الضغط بقوة”.

وواصل “في دورتموند كان كلوب يلعب بشكل مختلف ولكن منذ بضعة أشهر في ليفربول فهم أن الضغط ليس هو كل شيء ويجب أن يفهم ظروف المباراة جيدا، لذلك في بعض الأحيان أصبح يلعب بخطوط متقاربة ويعتمد على الهجمات المرتدة”.

وأتم تصريحاته “هذا أمر جيد للغاية بالنسبة لمحمد صلاح وساديو ماني وربيرتو فيرمينو لأنهم أصحاب سرعات عالية وقادرون على الاستفادة من المساحات في دفاعات المنافسين”.

وحقق برشلونة أخر لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015 بالفوز على يوفنتوس الإيطالي.

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