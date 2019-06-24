رئيس الوزراء يصل إلى برلين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى برلين؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، الذي ستبدأ فعالياته غدا، وذلك في إطار زيارته لألمانيا، والتي بدأها أمس الأحد، بزيارته لمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

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