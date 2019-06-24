السفير المصري في بولندا يؤكد أهمية ودور الثقافة في تحقيق التنمية

أكد السفير حسام القاويش، سفير مصر في بولندا، أهمية ودور الثقافة في تحقيق التنمية.

وشدد، خلال تواصله مع مسئولي فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، التي تشارك في فعاليات مهرجان World Folklore Festival الذي يتم تنظيمه في بولندا، في المركز الثقافي بمدينة "إلك" شمال بولندا،على تقديم الدعم اللازم لهم ولأعضاء الفرقة خلال فترة إقامتهم ببولندا بهدف تمثيل مصر تمثيلا مشرفًا وتقديم عروض فنية تعكس الإبداع المصري وتنوعه الحضاري والثقافي.

ومن جانبهم، قدم مسئولو الفرقة وأعضاؤها الشكر للسفارة على مجهوداتها في ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بمشاركتهم في هذا المهرجان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا