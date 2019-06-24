مجلس الأمن يندد بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط

ندد مجلس الأمن الدولي بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، باعتبارها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن، "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

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