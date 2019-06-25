سفير إيران بالأمم المتحدة: أمريكا لا تحترم القانون الدولي

اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بأنها لا تبدي احتراما للقانون الدولي بفرضها عقوبات جديدة على إيران، واصفا التوترات بين البلدين بأنها "خطيرة حقا"، وأنها لا توفر المناخ السليم للمحادثات.

وقال السفير مجيد تخت روانجي، للصحفيين، "لا يمكن بدء حوار مع شخص ما يهددك، ويقوم بترويعك.. "كيف يتسنى لنا أن نبدأ حوارا مع شخص ما هدفه الرئيسي هو فرض المزيد من العقوبات على إيران؟، المناخ لحوار كهذا ليس مهيأ بعد".

وتحدث السفير الإيراني فيما كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد اجتماعا مغلقا بطلب من الولايات المتحدة لبحث قضية إيران.

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