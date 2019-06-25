إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسئولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية على "تويتر": "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي وزعيم الدبلوماسية الإيرانية (وزير الخارجية محمد جواد ظريف) يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية".

وأضاف "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".



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