ترامب يعقد 8 اجتماعات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين

قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، من المقرر أن يجري اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

وأضاف المسئول، أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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