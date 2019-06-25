اختبار سريع لاكتشاف السكتة الدماغية

ايوان ليبيا – وكالات :

عندما يصاب الشخص بسكتة دماغية ، فإن دماغه لا يحصل على الدم الذي يحتاجه ، و بالتالي يكون بحاجة إلى علاج على الفور لتقليل فرص ضمور المخ أو الإعاقة أو حتى الموت ، و لذلك فإن استخدام اختبار سريع للتحقق من الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية يكون الحل المناسب لإنقاذ الموقف .

– تتسبب السكتة الدماغية في انخفاض الوجه من جانب واحد ، و قد لا يتمكن الشخص من الابتسام ، أو قد يكون فمه أو عينه قد سقطا لأسفل .

– قد لا يتمكن الشخص المصاب بسكتة دماغية من رفع ذراعيه أو الاحتفاظ بها لأعلى ، و ذلك بسبب الضعف أو التنميل في ذراع واحدة .

– قد يكون خطاب الشخص المريض مشوشًا أو مشوهًا ، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث مطلقًا على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا ؛ قد يكون لديهم أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم .

– مثل جميع الأعضاء ، يحتاج الدماغ إلى الأكسجين والمواد المغذية التي يوفرها الدم لتعمل بشكل صحيح ، إذا تم تقييد أو توقف إمدادات الدم ، تبدأ خلايا المخ في الموت ، هذا يمكن أن يؤدي إلى إصابة الدماغ والإعاقة وربما الموت ، و هناك سببان رئيسيان للسكتات الدماغية :

1- نقص تروية : حيث يتم إيقاف تدفق الدم بسبب تجلط الدم ، وهو ما يمثل 85 ٪ من جميع الحالات .

2- النزيف : حيث ينفجر وعاء دموي ضعيف يزود الدماغ .

– و هناك أيضًا حالة ذات صلة تُعرف باسم الهجوم الإقفاري العابر (TIA) ، حيث تتوقف إمدادات الدم إلى المخ مؤقتًا ، و هذا يسبب ما يعرف بضربة صغيرة ، و يمكن أن تستمر من بضع دقائق أو ، بدلاً من ذلك ، تستمر حتى 24 ساعة ، و يجب التعامل مع TIAs بشكل عاجل ، لأنها غالبًا ما تكون علامة تحذير تتعرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة في المستقبل القريب .

– هناك ظروف معينة تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، بما في ذلك : ارتفاع ضغط الدم ، و زيادة الدهون ، و الرجفان الأذيني ، و داء السكري ، و تكون الدقائق مهمة في علاج السكتة الدماغية ، و اعتمادًا على نوع السكتة الدماغية ، قد يعطيك الأطباء الأسبرين أو الأدوية القوية لجلطة التخثر ، و يعمل العلاج بشكل أفضل عندما تحصل على هذا الدواء في غضون 3 ساعات من بدء الأعراض ، إذا تسببت سكتة دماغية في انفجار وعاء دموي ، فسيحاول الأطباء إيقاف النزيف في أسرع وقت ممكن .

– تحدث السكتة الدماغية تدريجياً في بعض الأحيان ، لكن من المحتمل أن تظهر لديك أعراض مفاجئة واحدة أو أكثر مثل هذه : تنميل أو ضعف في وجهك أو ذراعك أو ساقك ، خاصةً على جانب واحد ، و الارتباك أو صعوبة في فهم الآخرين ، و صعوبة في التحدث ، و مشكلة في رؤية واحدة أو كلتا العينين ، و مشاكل في المشي أو البقاء متوازنة أو منسقة ، و دوخة ، و صداع شديد يأتي بدون سبب .

– في فبراير 2003 (فينيكس) – ابتكر فريق من الباحثين في السكتة الدماغية اختبارًا مدته دقيقة واحدة يمكن أن يستخدمه الأشخاص العاديون لتشخيص السكتة الدماغية ، و الاختبار بسيط للغاية بحيث يمكن للطفل استخدامه ، مثل هذا الاختبار السهل والسريع يمكن أن ينقذ الآلاف من الذين يعانون من السكتة الدماغية من الآثار المعطلة عن طريق السماح بمعالجة أسرع .

– تقول جين برايس ، أستاذ مساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا تشابل هيل: “إنها مجرد ثلاث خطوات بسيطة” . أخبر برايس WebMD أن الاختبار يعتمد على مقياس طوره باحثون في جامعة سينسيناتي ، و يقول برايس إن الاختبار المكون من ثلاثة أجزاء ، والذي يسمى مقياس السكتة الدماغية قبل سينسيناتي (CPSS) ، يمكن استخدامه لتشخيص معظم السكتات الدماغية .

– قامت برايس وزملاؤها بقياس دقة الاختبار بتدريسه لأول مرة على 100 من المارة الأصحاء ، ثم أجرى المارة الاختبار على الناجين من السكتة الدماغية. لتشخيص السكتة الدماغية ، أجرى المارة الخطوات الثلاث التالية :

– قال بيستاندر للمرضى ، “أرني أسنانك”. يستخدم “اختبار الابتسامة” للتحقق من ضعف الوجه من جانب واحد – وهو علامة كلاسيكية للسكتة الدماغية ، ثم أخبر المرضى بإغلاق أعينهم ورفع أذرعهم ، لا يستطيع مرضى السكتة الدماغية عادة رفع الذراعين إلى نفس الارتفاع ، مما يدل على ضعف الذراع ، و أخيرًا ، طُلب من المرضى تكرار جملة بسيطة للتحقق من عدم وضوح الكلام ، وهي علامة كلاسيكية أخرى من السكتة الدماغية .

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