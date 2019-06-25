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أول مركز تعليمي لدعم الأطفال والشباب في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

افتتح المجلس البلدي سوق الجمعة، اليوم الثلاثاء، «مركز بيتي»، المتخصص في دعم الأطفال والشباب غير المنتسبين للمدارس، وهو الأول من نوعه في ليبيا، وفق بيان على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح المجلس، أن المركز يقدم دورات ودروسًا للأطفال والشباب غير المنتسبين للمدارس حتى سن 24، بأسلوب يختلف عن التعليم النظامي، كما يكفل لهم الدعم النفسي والاجتماعي، والأنشطة التي تعزز مهاراتهم الحياتية، منوهًا إلى أن التسجيل في دورات المركز مستمر منذ أمس وحتى الإثنين المقبل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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