بكين تدعو واشنطن وطهران للتهدئة وتجنب المزيد من التصعيد

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، إلى "التهدئة وضبط النفس" إثر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة استهدفت كبار المسئولين في الجمهورية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، خلال إيجاز صحفي في بكين، "نعتقد أن فرض أقصى درجات الضغط بشكل أعمى لن يساعد على حل المشكلة"، مضيفا "تثبت الوقائع أنه كان لهذه الاجراءات تداعيات عكسية فاقمت التوتر الإقليمي".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران بشكل متسارع خلال الأسابيع الأخيرة بعدما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات استهدفت سفنًا في مياه الخليج، وهو ما نفته الجمهورية الإيرانية.

وتفاقمت حدة التوتر الاثنين عندما أعلن ترامب فرض عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي وكبار المسئولين العسكريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي الثلاثاء إن فرض العقوبات "يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع حكومة ترامب اليائسة".

وعقّب غينغ على ذلك قائلاً "نأمل بأن تحافظ الأطراف المعنية على التهدئة وضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا