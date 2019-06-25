قنصل عام جدة: حالة المصريين المصابين بمطار أبها مطمئنة

قال السفير الدكتور خارم رمضان القنصل العام المصري في جدة، إن القنصلية العامة تتابع عن كثب حالة اثنين مصريين أصيبا جراء حادث مطار أبها وهما: أحمد السيد عبد السميع، والسيدة غزلان سيد علواني، 40 عاما، وكلاهما في حالة طيبة مستقرة.

وأضاف القنصل العام، أنه أصدر توجيهاته بإيفاد مندوب من القنصلية العامة؛ لزيارتهما في أبها، والاطمئنان على أحوالهما، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة لهما مع تقديم كافة العون والمساعدة لهما.

وأكد حرصه الدائم على التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كل المدن السعودية التي تقع في دائرة اختصاص القنصلية العامة، وتقديم كافة أوجه المساعدة لهما.

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