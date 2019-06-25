ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند بحوالى 41% خلال عام 2018

صرحت هبة المراسي سفيرة مصر لدى الهند، بأن الصادرات المصرية للهند سجلت زيادة كبيرة خلال عام 2018 بلغت حوالى 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2017 بزيادة قيمتها 490 مليون دولار أى بنسبة 41%، ولم تقتصر الصادرات المصرية على السلع التصديرية التقليدية، وإنما شملت أيضاً منتجات غير تقليدية أهمها الموالح والأقمشة لأول مرة هذا العام. ومن جانب آخر، بدأ أداء الواردات المصرية من الهند فى اتخاذ منحنى تصاعدى بعد أن سجل تباطؤاً نسبياً بداية العام الماضى، حيث سجل زيادة بنسبة 12% خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017.

وأشارت السفيرة إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية الجديدة التى ظهرت خلال عام 2018 وحققت طفرة كبيرة، تمثلت فى المنسوجات من الألياف الصناعية (81 مليون دولار)، وصادرات أسمدة الأمومنيوم (73.6 مليون دولار)، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند فى سلع وسيطة لعمليات التصنيع والتنمية فى مصر مثل الوقود والكيماويات الدوائية، بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا