موجة قيظ في أوروبا وتوقع درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع

باريس-العنوان

تضرب موجة من الحر الشديد الثلاثاء مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين وتوقع تسجيل أرقام قياسية للحرارة في بعض الدول الأوروبية خلال هذا الأسبوع، ما دفع السلطات الى تكثيف تحذيراتها للمواطنين.

ويقول علماء الطقس ان موجة الحر هذه القادمة من الصحراء الكبرى ستبلغ ذروتها الخميس والجمعة. ويحذرون من ان ظاهرة ارتفاع حرارة الارض العائد لانبعاثات غازات الدفيئة التي كانت استثنائية في الماضي، باتت ظاهرة متكررة.

وقالت سابين كروغر من خدمة الارصاد الالمانية ان “الشمس يمكن أن تسطع بشكل متواصل، وهناك الكثير من الهواء الحار القادم الينا من افريقيا” مشيرة الى تأثير الظاهرة بشكل خاص على دول جنوب أوروبا.

وأعلنت الارصاد الفرنسية انذارا من الحر من المستوى “البرتقالي” في أكثر من نصف فرنسا وضمنها المنطقة الباريسية.

وفي حين يتذكر الفرنسيون موجة حر 2003 التي أودت بحياة 15 الف شخص، أكد الرئيس ايمانويل ماكرون حشد “الحكومة كلها” لمواجهة الظاهرة.

وسجلت الارصاد الجوية الاثنين 31,3 درجات في باريس و32,4 في ليون. ويتوقع الاربعاء ان تبلغ الحرارة 40 درجة في ليون وعدة مدن في الوسط والشرق.

وفي اسبانيا اعلنت وكالة الارصاد تحذيرا من “موجة حر” بداية من الاربعاء متوقعة درجات تصل حتى 42 في شمال شرق البلاد.

ونشرت الارصاد الاسبانية سلسلة من النصائح “الاكثار من شرب الماء وتغطية الرأس والامتناع عن الجهد البدني نهارا” كما حذرت من “مخاطر شديدة” لحدوث حرائق في بعض اجزاء كاتالونيا واراغون ونافاري واستريمادوري.

ويعني مصطلح موجة حر استمرار الحرارة العالية لثلاثة ايام ليلا نهارا.

وتم تأجيل امتحان شهادة التعليم الاعدادي الذي كان مقررا الخميس والجمعة، الى بداية الاسبوع القادم.

من جهتها أعلنت شركة السكك الحديدية خطة مواجهة “حرارة عالية”، وستضع بتصرف الركاب 450 الف قارورة ماء كما وفرت نحو 200 الف وجبة في محطاتها بغرض التكفل بالركاب في حال حدوث اضطرابات.

وأعلنت شركة كبرى للتجهيزات المنزلية عن تسجيلها زيادة بنسبة 300 بالمئة في مبيعات المكيفات والمراوح مقارنة بـ 2018.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية