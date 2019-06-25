زيارة القنصل العام السّوداني والوفد المرافق لمركز إيواء قنفوذة

بنغازي 25 يونيو 2019 (وال)- قام سيادة القنصل العام السوداني والوفد المرافق له، بزيارة لمركز إيواء قنفوذة، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى.

وقال مدير المكتب الإعلامي بفرع الجهاز بنغازي الكبرى أمجد الورفلي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن زيارة سيادة القنصل والوفد المرافق له تمت أمس الإثنين، بعد موافقة مدير عام الجهاز بالمنطقة الشرقية عميد إدريس محمد الكاتب.

وأضاف الورفلي، أن سيادة القنصل والوفد المرافق له كان في استقبالهم رئيس مركز إيواء قنفوذة رائد ربيع الفارسي، ورئيس وحدة الترحيل رائد حامد الخفيفي، ومعاون رئيس الفرع رائد خالد إسماعيل الدرسي، والسيد محمد رمضان كمش، المكلف من وزارة الخارجية الليبية، والمكلف برئاسة فرع بنغازي الكبرى من قبل السيد رئيس الفرع مقدم أشرف حسين هويدي، وأعضاء النوبة بالكامل.

وأشار الورفلي إلى أن سيادة القنصل والوفد المرافق له بحثوا في مشاكل النساء والأطفال المتواجدين داخل مركز الإيواء ، الذين لا يحملون أوراق ثبوتية من الجنسية السودانية، وقد وعد باجتماع قريب مع كبار القبائل السودانية لحلّ هذه المشكلة. (وال- بنغازي) ر ت

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