“الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية” اجتماع للحكومة الليبية يؤكد فيه على أن السيادة لليبيا

البيضاء 25 يونيو 2019 (وال)- عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات في الحكومة الليبية المؤقتة.

هذا وقد ترأس الاجتماع الذي عقد بقاعة صندوق الضمان الاجتماعي تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية”، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش،

وتناول الاجتماع الذي عقد برعاية وإشراف مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، مناقشة التعاون الثنائي، وتعدد الأطراف بين ليبيا ومختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وأهم الاحتياجات المطلوبة بشكل عاجل من المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية والرؤية المستقبلية، بين ليبيا ومختلف دول العالم.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على إن سيادة ليبيا تُوضع في المقام الأول، قبل أي اعتبارات أخرى، قد تسمح بتدخل خارجي تحت أي مسمى كان. (وال- البيضاء) ر ت

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