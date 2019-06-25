رسميا – دربي كاونتي يسمح لتشيلسي بالتفاوض مع لامبارد

وذكر نادي دربي كاونتي في بيان ظهر الثلاثاء: “يؤكد النادي أنه منح الإذن لنادي تشيلسي للتحدث مع فرانك لامبارد عن منصب المدير الفني الشاغر في ستامفورد بريدج”.

وأضاف البيان “مع اقتراب موعد بداية الموسم الجديد لكلا الناديين، فأنه من المأمول أن ينهي تشيلسي مفاوضاته مع لامبارد بسرعة”.

وأتم “لن يقدم النادي أي تعليق إضافي حتى يجد جديد”.

في أول مواسمه التدريبية قدم فرانكي أداء رائعا رفقة دربي كاونتي إذ قاد الفريق لاحتلال المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” ليتأهل إلى ملحق التصفيات التأهيلية للبريمييرليج.

ونجح صاحب الـ40 عاما في تخطي عقبة ليدز يونايتد بعدما خسر ذهابا 1-0 ثم انتصر إيابا على أرض الأخير 4-2 في مباراة مثيرة، انتقم فيها لامبارد من جماهير فريق المدرب مارسيلو بييلسا.

الآن سيضحك فرانك لامبارد كثيرا، لأنه من ضحك أخيرا بعدما ضحكت جماهير ليدز يونايتد طوال الموسم.

ليدز يونايتد فاز على دربي كاونتي ثلاث مرات هذا الموسم. ذهابا وإيابا في الدوري، وذهابا في الإقصائيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وألفت جماهير ليدز يونايتد أغنية ساخرة من لامبارد تقول فيها “كل الجواسيس اختفوا لا تقلق ستفوز علينا يوما ما.. فزنا عليك في ملعبنا وفزنا عليك في ملعبك.. لا تبك يا لامبارد”.

كل ذلك دفع فرانك لامبارد للاحتفال أمام مدرجات جماهير ليدز يونايتد عقب انتهاء اللقاء وانطلاق صافرة الحكم.

وكان نادي دربي كاونتي قد اكتشف وجود جواسيس من نادي ليدز يونايتد في مران فريقهم قبل لقاء الفريقين في وقت سابق من الموسم، ما سبب أزمة كبيرة كادت تدفع بيلسا للاستقالة من تدريب ليدز يونايتد.

وتأهل دربي كاونتي لمواجهة أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي في المباراة النهائية التي تحدد المتأهل الثالث إلى الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، بعد نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

لكن لامبارد خسرها ضد جون تيري زميله السابق لسنوات طويلة في تشيلسي، إذ يتولى تيري منصب المدرب المساعد لدين سميث مدرب الفريق.

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