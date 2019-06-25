ماركا: مدافع ليفربول ينضم إلى فياريال الأسبوع المقبل

مورينو رحل من ليفربول بنهاية الموسم المنصرم، بعدما غاب عن المشاركة بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وذكرت جريدة ماركا الإسبانية أن فياريال توصل لاتفاق مع مورينو لضمه الموسم المقبل.

وأفاد التقرير أن النادي الإسباني سيعلن ضم مورينو يوم 1 يوليو المقبل بعد انتهاء عقده رسميا مع ليفربول يوم 30 يونيو.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما في 5 مباريات فقط في الموسم المنصرم.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بصفوف الريدز بعد رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 141 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم قبل الماضي.

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