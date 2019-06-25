صعوبات تلاحق حلم مبابي بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

ونجح المنتخب الفرنسي في حجز بطاقة التأهل بالوصول للمربع الذهبي من يورو الشباب تحت 21 عاما المقامة حاليا في إيطاليا.

مبابي الذي تواجد في اليابان منذ أيام وضع خطة بعد الفوز بلقب كأس العالم 2018 قائلا “أريد الفوز بلقب يورو مع فرنسا، لكن أود أيضا أن أشارك في الأولمبياد”.

وتابع “لماذا لا أذهب للمشاركة في النسخة المقبلة، دائما أقول أن هذا حلمي، لكن الأمر لا يعود لي وحدي”.

ونشر مبابي تغريدة عبر حسابه عقب ضمان تأهل فرنسا بعد التعادل مع رومانيا “طوكيو 2020”.

TOKYO 2020 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/OVyRW9zBqp

لكن مهاجم موناكو السابق يواجه مشكلة كونه لم يلعب لمنتخب الشباب سابقا، إذ لعب لمنتخب تحت 19 عاما ثم المنتخب الأول مباشرة بفضل تألقه.

كما لم يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المشاركة في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية للشباب.

وما يزيد الأمر صعوبة هو بدء الأولمبياد بعد 10 أيام فقط من نهاية منافسات يورو 2020.

ورغم أن اللاعب تنطبق عليه شروط المشاركة لأنه تحت 23 عاما، لكن بطولة يورو 2020 ورفض باريس سان جيرمان قد يقف حائلا حول مشاركته في الأولمبياد المقبلة.

المهاجم البالغ 20 عاما سجل 39 هدفا في 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي في جميع المسابقات الموسم المنصرم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا