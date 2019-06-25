وزير خارجية بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن تطلب الولايات المتحدة من بلاده الدخول في حرب مع إيران، مضيفا أن لندن لن توافق على الأرجح على مثل هذا الصراع.

وأضاف أمام البرلمان "الولايات المتحدة هي حليفنا الأقرب ونتحدث إليها طوال الوقت وننظر بعناية في أي طلب منها لكن لا يمكنني تصور أنها ستطلب أو أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب".

وتابع قائلا "الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي".

"من المهم للغاية أن يلتزموا بذلك الاتفاق التزاما تاما".

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