رئيسة تايوان: علينا إطلاق قمر صناعي كل عام

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، إن بلادها يجب أن تسعى إلى إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء في كل عام، وذلك قبل أن تشهد اليوم الثلاثاء إطلاق قمر صناعي متطور، لأغراض الطقس والملاحة، وتم تطويره بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، بأنه قد تم اليوم الثلاثاء إطلاق الصاروخ "سبيس إكس فالكون هيفي"، الذي يحمل قمرا صناعيا من طراز "فرومو سات 7"، من مركز "جون إف. كينيدي للفضاء" في فلوريدا، بنجاح، بعد تأخير لمدة ثلاث ساعات.

وقد كانت الرحلة هي الثالثة للصاروخ بشكل عام، كما أنها أول رحلة ليلية يقوم بها، وأول مهمة لإطلاق أقمار صناعية متعددة إلى المدار.

ويعد "فرومو سات 7" أحد الأقمار الصناعية المشاركة في المهمة، وهو ثاني قمر صناعي يتم تطويره بشكل مشترك بين تايوان والولايات المتحدة. وسيكون "فرومو سات 7" مسئولاً عن حمل نظام للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونظام إرسال يحمل اسم "تي جي آر إس"، إلى المدار.

وقد شهدت تساي إطلاق القمر الصناعي في المؤسسة الوطنية للفضاء في هسينشو، عن طريق مقاطع فيديو تم إرسالها من مركز "جون إف. كينيدي للفضاء.

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