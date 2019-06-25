قرارات الحكومة المؤقتة

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس عبدالله الثني.

واستعرض الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 م بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 09 ابريل،2019 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة، حيث تم اعتماد محضر إجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2019 م كما تم عرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الأول.

وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات ومن بينها، الموافقة على إنشاء الفرع البلدي الملاحة ويتبع بلدية طبرق، وإنشاء الفرع البلدي عزاز ويتبع بلدية امساعد، والموافقة على ترفيع مستشفى تراغن القروي الى مستشفى عام و منح الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة، وتسمية مركز بنغازي الطبي لتشخيص وعلاج السكري إلى المركز الوطني لتشخيص وعلاج السكري، إضافة إلى الموافقة على استثناء أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب المقيمين في ليبيا من الرسوم المفروضة على عقود الزواج من الأجانب، وصرف اعانة فئة المنفعة المنزلية المعانة لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من 1-1-2020.

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، تم الموافقة على منح الوزارة لاتمام مشروع تخطيط وهندسة المحاور المرورية بمدينة بنغازي وعدد من المدن الليبية، والموافقة على منح الوزارة الاذن للتعاقد مع الاكاديمية العربية للدراسات المتطورة والتعليم المستمر بجمهورية مصر العربية للتعاون في مجال التدريب والتاهيل الأمني والإداري.

كما وافق على تشكيل لجنة تتولى دراسة تنظيم دخول العمالة الأجنبية الوافدة الى ليبيا.

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