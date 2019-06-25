كوشنر يفتتح مؤتمر البحرين الخاص بدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني

افتتح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا حول التنمية الاقتصادية الفلسطينية في العاصمة البحرينية المنامة.

ويعد الاجتماع الذي يستمر يومين جزءًا من مبادرة أمريكية أوسع نطاقا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تحت مسمى"صفقة القرن".

وفي كلمته الافتتاحية ، قال كوشنر إن العالم يتحرك إلى الأمام ولكن "الفلسطينيين تم تركهم فى الخلف متأخرين عن الركب".

وقال كوشنر في كلمته مخاطبًا الفلسطينيين الذين غابوا عن الاجتماع، إن الرئيس ترامب والولايات المتحدة "لم يتخلوا عنكم ..إن ورشة العمل هذه هي لكم".

وقال كوشنر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التي تستمر يومين وتقاطعها السلطة الفلسطينية إن "التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لّها من قبل". وشدّد في الوقت ذاته على أنّ "النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن أمن إسرائيل ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني". وأقرّ كوشنر بوجود شكوك حيال نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكنه توجّه للفلسطينيين، الذين يرفضون الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، قائلا "رسالتي للفلسطينيين هي أنّه رغم ما يقول أولئك الذين خذلوكم في الماضي، الولايات المتحدة لم تتخلّ عنكم"، معتبرا أنّ الخطة الأمريكية لتحقيق السلام هي "فرصة القرن" بعدما أطلق على الخطة في الإعلام تسمية "صفقة القرن". وأوضح كوشنر وهو صهر ترامب "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنّه فرصة القرن إذا تحلّت القيادة بالشجاعة لمواصلتها". وأعلن الزعماء الفلسطينيون مقاطعتهم لاجتماع البحرين ، المسمى ورشة عمل " الازدهار من أجل السلام " .

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