وكيله: لوكاكو يريد الرحيل إلى إنتر ميلان.. ولكن

وقال وكيل لوكاكو لموقع “إنتر نيوز” الإيطالي اليوم: “انتقال لوكاكو حلم؟ ليس مستحيلا وإنتر يحاول بجدية”.

وواصل “نعم انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان هو حلم للنادي الإيطالي لكن حتى الآن من الصعب تحقيقه”.

وأتم “لوكاكو أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد”.

وحسبما تشير التقارير الصحفية فإن يونايتد يطلب من إنتر الحصول على 85 مليون يورو للموافقة على رحيل لوكاكو فيما يرغب النادي الإيطالي في دفع 65 مليون يورو فقط.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا