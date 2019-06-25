الكشف عن الحديث الذي دار بين زيدان ويورينتي ودفعه للرحيل إلى أتليتكو

يورينتي (24 عاما) انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن خرج من حسابات المدرب العائد زيدان.

وتحدّث عمه خوليو يورينتي عن الكواليس التي أحاطت برحيله: “زيدان أخبره أنه سيعتمد عليه لقليل من الدقائق، وأن الأفضل له أن يغادر، ومنذ تلك اللحظة بدأت العمل والتواصل مع الأندية الأخرى التي أعتقد أنها تناسب ماركوس ويستطيع الظهور فيها بشكل جيد، أتليتكو مدريد كان أحدها”.

وواصل خلال حلوله ضيفا على برنامج ديبورتيفوس عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية: “كان الوضع صعبا على ماركوس، فلا أحد يحب أن يخبره مديره أنه لا يريده، وهذا حدث مع ماركوس. لكنه شخص ناضج وتقبّل الأمر بكثير من التفاؤل، وهذا بالتبعية جعلني أشعر بالثقة وساعدني على بذل مجهودات أكبر. إنه شخص إيجابي ويتطلع نحو المستقبل، لديه حماس شديد، أمامه مرحلة جديدة ونتمنى أن تكون مثمرة”.

واعترف أن أتليتكو لم يكن النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب: “تواصلت مع عدة أندية حتى أخبرهم بالمحادثة التي جرت بين زيدان وماركوس، وأحدها كان ليفربول، كما اجتمعت بأندية أوروبية أخرى مهمة، وأتليتكو مدريد كان النادي الذي أخذ الخطوة الأقوى وأقنعنا. إن واصل التدرب بالتزام السنوات الماضية، فسيحقق النجاح”.

خوليو يورينتي هو بدوره لاعب سابق في ريال مدريد من خريجي الأكاديمية، ولعب للفريق الأول ما بين عامي 1988 و1990.

الوكيل سُئل عن صعوبة اللعب في الفريق الأول لـ ريال مدريد على ناشئي الفريق، فأجاب: “إنه سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، فأنا أيضا تم تصعيدي للفريق الأول، لا أدري ما يجب أن أقوله، من الوارد أن اللاعبين الذين يتم استقدامهم من خارج النادي وصرف الكثير من الأموال عليهم يتم تفضيلهم”.

واختتم: “ولكني لا أريد التفكير بهذه الصورة، ماركوس سعيد حاليا، صحيح أنه يمتلك ماضيا طويلا في ريال مدريد والمواصلة هناك كانت ستكون أمرا رائعا بالنسبة له، لكنه تناسى كل ذلك الآن، إنه شيء من الماضي”.

ماركوس يورينتي ينحدر من عائلة تنتمي لـ ريال مدريد، فوالده باكو، وعمه ماركوس، وأشقاء جده: باكو، خوليو، أنطونيو، بالإضافة إلى جده من جهة الأم: رامون جروسو.. جميعهم لعبوا في فريق كرة القدم بـ ريال مدريد، بالإضافة إلى عمين آخرين في فريق كرة السلة، هما خوسيه لويس، وتونيين.

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