رئيسة سلوفاكيا تستهل مهام عملها بزيارة قلب أوروبا | صور

استهلت الرئيسة السلوفاكية الجديدة زوزانا كابوتوفا مهام عملها بزيارة أوروبية بدأتها بزيارة التشيك قبل أيام قبل أن تعقبها بزيارة إلى بلجيكا قلب أوروبا النابض، ومقر المفوضية الأوروبية .

وخلال زيارتها التقت زوزانا فى بروكسل بملك بلجيكا فيليب، والتقت أيضاً برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

يذكر أن زوزانا، الرئيسة الجديدة لسلوفاكيا، والمحامية الحقوقية السابقة قد تسلمت مهامها قبل 10 أيام ، فى الخامس عشر من يونيه الجارى.

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