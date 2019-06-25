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رئيسة سلوفاكيا تستهل مهام عملها بزيارة قلب أوروبا | صور

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استهلت الرئيسة السلوفاكية الجديدة زوزانا كابوتوفا مهام عملها بزيارة أوروبية بدأتها بزيارة التشيك قبل أيام قبل أن تعقبها بزيارة إلى بلجيكا قلب أوروبا النابض، ومقر المفوضية الأوروبية .
وخلال زيارتها التقت زوزانا فى بروكسل بملك بلجيكا فيليب، والتقت أيضاً برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
يذكر أن زوزانا، الرئيسة الجديدة لسلوفاكيا، والمحامية الحقوقية السابقة قد تسلمت مهامها قبل 10 أيام ، فى الخامس عشر من يونيه الجارى.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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