الدفاعات الجوية السعودية تسقط طائرة حوثية باتجاه منطقة سكنية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لطائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، أن التحالف مستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا