مصر تشارك في تأسيس مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المنظمة، للدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء "ضحايا الإرهاب" بالأمم المتحدة، ومن ضمنها مصر؛ وهو الاجتماع الذي خُصص لإطلاق المجموعة والإعلان عن بدء أعمالها، بمشاركة كل من أنطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلاديمير فورونكوف، وكيل السكرتير العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد مندوب مصر الدائم خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب وذويهم، مشدداً على أهمية عدم تجاهل تضحياتهم، فضلاً عن ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.

فيما استعرض "إدريس" الجهود التي تقوم بها الدولة والمؤسسات المصرية المختلفة لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وذويهم.

من جانبه، أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة خلال الاجتماع، عن سعادته بإطلاق مجموعة العمل، مشدداً على ما يمثله الإرهاب من تهديد عالمي بما يجعل من حماية حقوق ضحايا الإرهاب أحد أولويات الأمم المتحدة، وأكد ضرورة دعم ضحايا الإرهاب إلى جانب العمل على محاسبة الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة مع تجنب إفلاتهم من العقاب، مشيراً إلى ضرورة التنفيذ الكامل للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، فضلاً عن أهمية التصدي للأيديولوجيات المرتبطة به.

جدير بالذكر، أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد انخرطت منذ عدة أشهر في جهود ومشاورات إنشاء مجموعة الدول أصدقاء "ضحايا الإرهاب"، وذلك انطلاقاً من حرص مصر على المبادرة بإنشاء هذه المجموعة وإلقاء المزيد من الضوء وتقديم الدعم والترويج لضرورة حماية حقوق ضحايا الإرهاب، واتصالاً بالمقاربة الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية في التعامل مع قضية الإرهاب بمختلف أبعادها سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

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