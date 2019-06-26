ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة سيول، فى زيارة لجمهورية كوريا الجنوبية، حيث استقبله لى ناكيون، رئيس وزراء كوريا-حسب وكالة الأنباء السعودية-
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ايوان ليبيا
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