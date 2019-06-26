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ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة سيول، فى زيارة لجمهورية كوريا الجنوبية، حيث استقبله لى ناكيون، رئيس وزراء كوريا-حسب وكالة الأنباء السعودية- 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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