الأمم المتحدة: إنتاج الكوكايين يسجل رقما قياسيا عام 2017

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأربعاء، في تقريره السنوي، أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا بنسبة 25 بالمائة الرقم القياسي المسجل العام الذي سبقه. مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا.

وعززت حقول نائية جديدة وعصابات إجرامية الإنتاج في أكبر بلد مورّد بالرغم من الجهود لإبعاد المجتمعات الريفية عن زراعة الكوكا بعد اتفاق سلام مع متمردي الفارك.

وقالت أنجيلا مي، رئيسة البحوث في المكتب الأممي، ومقره فيينا "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة… ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

وقال التقرير، إن القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمائة من الكوكايين في العالم".

وفي العشر سنوات قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمائة في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1,976 طنا قبل عامين، وفقا للتقرير الذي استند في أرقامه على أنظمة المراقبة الوطنية. وخلال نفس فترة الـ 10 سنوات، ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في جميع أنحاء العالم بنسبة 74 بالمائة. في 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة عن العام الذي سبقه. وذكر التقرير، أن "هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط". ونحو 90 بالمائة من الكميات المضبوطة كانت في الأمريكيتين، فيما كولومبيا وحدها ضبطت 38 بالمائة من الكمية الإجمالية لعام 2017. وتراجع انتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين. لكن التقرير قال، إن كولومبيا ومنذ ذلك الوقت سجلت ارتفاعا في زراعة الكوكا، مع حقول جديدة — بعيدة غالبا عن المدن الرئيسية — يتم زرعها فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.

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