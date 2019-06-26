طريقة شحن بطارية السيارة بالكهرباء

ايوان ليبيا – وكالات :

تظل بطاريات السيارات مشحونة بتسخير الطاقة الإضافية لمحرك السيارة، ويمكن أن تستمر معظمها لمدة خمس سنوات على الأقل دون الحاجة إلى استبدالها أو إعادة شحنها، ولكن حتى أفضل بطاريات السيارات سوف تنفد من الطاقة في النهاية، أو ستفقد شحنتها قبل الأوان عندما تترك أضواءك لفترة طويلة جدا، وقد يكون من المضايقات الخطيرة أن تجد نفسك مع بطارية غير مشحونة، لكن إعادة شحنها قد تتطلب القليل جدا من حيث الأدوات أو الخبرة الميكانيكية .

1- ضع الشاحن على سطح مستقر، ولا تقم أبدا بوضع شاحن البطارية مباشرة على البطارية لأنه قد يربط المحطات السلبية والإيجابية، مما يتسبب في إتلاف البطارية والشاحن وربما حتى إشعال النار، وبدلا من ذلك ضع الشاحن على سطح مستقر بعيدا عن البطارية وبعيدا عن الكابلات، وقبل توصيل الشاحن بالحائط تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية عن طريق فتح باب المرآب أو النوافذ إذا كنت في الداخل .

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– تأكد من أن السطح الذي تضعه الشاحن قوي وثابت لمنعه من السقوط أو فصل البطارية، واستخدم الطول الكامل للكابلات لفصل البطارية عن الشاحن بقدر ما تستطيع .

3- قم بتوصيل الشاحن بالبطارية، قم بتوصيل الكبل الأسود من الشاحن بعلامة السالب (-) الموجودة عليه على الطرف السالب الموجود بالبطارية والذي يحمل نفس الرمز، ثم قم بتوصيل الكبل الأحمر مع الإشارة الموجبة (+) إلى الطرف الموجب على البطارية مع الرمز المقابل، وتأكد من التحقق من التوصيلات قبل توصيل الشاحن أو تشغيله، لأن خلط الناحية الإيجابية والسلبية قد يؤدي إلى تلف البطارية أو حتى نشوب حريق .

4- قد تقوم بعض السيارات بتسمية الطرف الموجب بحرف POS بدلا من الرمز الموجب (+) و NEG بدلا من الرمز السالب (-)، وتأكد من توصيل الكابلات بإحكام للسماح بتدفق الكهرباء من الشاحن إلى البطارية .

5- اضبط الشاحن، قد تشير أجهزة الشحن الرقمية إلى الجهد الموجود في البطارية وتتيح لك ضبط مستوى الجهد النهائي، في حين أن الطرز الأقدم قد تسمح ببساطة بإيقاف التشغيل والإيقاف، وستتيح لك شواحن السرعة أيضا اختيار السرعة التي تريد شحن البطارية بها (غالبا ما يتم تصويرها بواسطة صورة لسلحفاة مقابل شحنات بطيئة وأرنب للأجهزة السريعة)، ويعد الشحن السريع مفيدا لبطارية السيارة نتيجة ترك مصابيحك أو أي شيء بهذا المعنى .

6- إذا تمكنت من ضبط الجهد الذي سيتوقف الشاحن عليه، فاضبطه على الجهد المحدد على البطارية أو الذي وجدته في دليل مالك السيارة، ولا تقم أبدا بتعيين الشاحن على الشحن السريع إذا كنت ستترك السيارة دون مراقبة، وقد ترغب في ترك البطارية بطيئة الشحن بين عشية وضحاها لشحنه بالكامل إذا كان قد مات لبعض الوقت .

7- تحقق من البطارية، بعد السماح للبطارية بالشحن تحقق من ذلك للتأكد من أنها تعمل، وستزودك بعض أجهزة الشحن الرقمية بقراءة تخبرك ما إذا كانت البطارية تمسك بالشحن بشكل صحيح أم ستحتاج إلى استبدال البطارية، وغالبا ما يشار إلى ذلك بنسبة مئوية مثل “100٪” كما هو الحال في البطارية مشحونة 100٪، وقد ترغب أيضا في استخدام مقياس الفولتميتر لقياس جهد البطارية بمجرد فصله عن الشاحن عن طريق لمس الكبلات الإيجابية والسلبية من الفولتميتر إلى أطرافه المعنية على البطارية، وإذا كانت البطارية لا تزال في السيارة فقد تكون أسهل طريقة للتحقق من ذلك هو ربطها مرة أخرى ومحاولة تشغيل السيارة .

8- إذا قرأ الفولتميتر عدد فولتات مناسبة للبطارية، فإن الشاحن يشير إلى أنه جيد، أو أن السيارة تبدأ تشغيل البطارية مشحونة بما فيه الكفاية، وإذا أشار الفولتميتر أو الشاحن إلى أن البطارية سيئة أو أن السيارة لن تبدأ، فقد تكون هناك مشكلات أخرى يتعين حلها أو قد تحتاج إلى استبدال البطارية .

1- استخدام معدات سلامة مناسبة، السلامة هي الأهمية القصوى في أي وقت كنت تعمل على سيارتك، فابدأ بوضع نظارات واقية لحمايتك من أي مادة تسقط تحت غطاء السيارة أو الشرر أو سائل البطارية في حالة تعرض البطارية للخطر، وقد ترغب أيضا في ارتداء القفازات، وتأكد من أن المنطقة التي تعمل فيها جيدة التهوية وأن تكون مضاءة بما يكفي للسماح لك برؤية إلى أين أنت ذاهب وما الذي تعمل عليه، والقفازات ليست ضرورية ولكنها قد تحمي يديك من القرصات والجروح الصغيرة أثناء العمل على سيارتك .

2- تأكد من عدم وجود أطفال في المنطقة أثناء العمل على بطارية السيارة، حيث يمكن أن تطير الشرر في حالة ملامسة الكابلات الإيجابية والسلبية لبعضها البعض.

3- تحديد نوع البطارية من أجل شحن البطارية بشكل صحيح، يجب عليك أولا تحديد نوع البطارية التي لديك، ويمكنك عادة العثور على هذا مكتوب في مكان ما على البطارية، ولكن قد تحتاج إلى التحقق من موقع الشركة المصنعة على الويب إذا كان الملصق مرتدى القراءة أو مفقودا، ويجب عليك أيضا معرفة الجهد الكهربائي للبطارية من خلال الاطلاع على ملصق البطارية أو فحص دليل مالك سيارتك .

4- اقرأ دليل تعليمات الشاحن للتأكد من أنك تستخدم وحدتك الخاصة بشكل صحيح، ويجب مراقبة الشواحن الرقمية الجديدة عن كثب أثناء الشحن للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتتوقف قبل الشحن الزائد للبطارية .

1- قد تكون بطاريات الخلايا الرطبة صالحة للخدمة، مما يعني أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين شحن البطارية وعمرها.

2- بطاريات VRLA ، وهي بطارية حمض الرصاص الخاضعة للتنظيم، وتكون مغلقة تماما ولا تحتاج إلى صيانة، وهي أقل شيوعا في السيارات .

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