الصراع في ليبيا: ملف الأموال الليبية المجمدة يتحرك في اتجاهات كارثية … بقلم / محمد الامين

منح الانقسام والاحتراب في ليبيا كثيرا من الحكومات والدول جرأة الإقدام على استباحة الأموال الليبية سواء باستقطاعات “ضريبية” أو بنصوص وأحكام قضائية “تعويضية” تجيز الاستيلاء على هذه الأرصدة.

القضايا والدعاوى المتتالية والاحكام الصادمة الصادرة لفائدة أجانب خلال الأيام الماضية.. والمطالبات الأيرلندية.. ومطالبات تعويض اليهود.. كلها تؤكد أن الأرواح لن تكون الحصاد الوحيد للحرب المستعرة ببلدنا.. وأن الأموال التي كان الليبيون يعوّلون عليها لكي تساعدهم في معالجة استحقاقات مرحلة التسوية سوف تتبخّر وتتحوّل إلى جزء من الماضي بعد فترة لن تطول..

ان الوتيرة التصاعدية “للهجمة القضائية” الدولية على المؤسسات والكيانات الليبية المختلفة لها تفسير منطقي هو سهولة كسب الدعاوى!! وهذه أيضا تُفَسّرُ بغياب الجدية من قبل مسئولي البلد، أو بالأحرى لعدم اهتمامهم بهذا الجانب، فهم منصرفون إلى الحرب الميدانية، والى حرب سياسية وأخلاقية مقرفة جرّدتهم من ماء الوجه وأرغمتهم على فعل كلّ شيء لإيذاء “الخصم” رغم كارثية الأمر على الوطن بشكل عام.. الأزمة الراهنة ربّما يُراد لها أن تستمرّ حتى تُزهق روح آخر شاب ليبي فقير أو عديم الحيلة،، وينفذ آخر برميل نفط أو غاز.. وسوف نفقد حينها حتى مجرد القدرة على الشعور بالندم..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا