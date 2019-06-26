مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

كابول-العنوان

أعلن حلف شمال الأطلسي مقتل جنديين أميركيين اليوم الأربعاء في أفغانستان، غداة زيارة إلى كابول لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان “قبل الأول من سبتمبر”.

ولم تُكشف هويتا الجنديين وظروف مقتلهما في بيان بعثة حلف شمال الأطلسي “الدعم الحازم” التي تهدف الى تدريب القوات الافغانية وتقديم المشورة لها.

وأعلنت حركة طالبان في بيان اليوم الأربعاء مسؤوليتها عن كمين في إقليم ورداك، القريب من كابول، أدى إلى مقتل جنديين أميركيين.

وقُتل تسعة جنود أميركيين على الأقل منذ بداية 2019 في أفغانستان، في مقابل 12 في 2018.

وفي بداية أبريل، أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قافلة عسكرية عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وقُتل ما يناهز 2300 جندي أميركي وأصيب أكثر من 20400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة طالبان من السلطة.

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