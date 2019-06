ريفالدو يهاجم فان جال بسبب ميسي ونيمار

وفي مقابلة مع صحيفة “elpais” الإسبانية قال فان جال: “أحب ميسي بالتأكيد ولكن كلاعب فردي، إنه أفضل لاعب فردي في العالم لأن أرقامه مذهلة”.

وأضاف “ولكن لماذا لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ أربع سنوات مع برشلونة، يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال دائما”. ()

ورد ريفالدو على فان جال عبر حسابه على إنستجرام قائلا: “ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو لاعبين مختلفين حتى الفريق أو المدرب يعرف كيفية القيام بالأشياء الغير عادية التي يقوموا بها، لكن عديد المدربين لا يحبون هؤلاء اللاعبين الذي يخطفون الأضواء منهم”.

وتابع “المدربون يحبون الحديث عن هؤلاء اللاعبين حتى لو لم يعرفوا كيفية اللعب في فريق، لأنهم يلعبون جيدا بشكل فردي”.

“لقد لعبت لأكثر من 24 عاما كرة القدم، وأعرف الكثير عن المدربين متوسطي المستوى عندما كانوا لاعبين وآخرون لم يكونوا مدربين”.

وارتدى ريفالدو قمصان برشلونة وميلان كروزيرو وأولمبياكوس اليوناني وبودينكور الأوزبكي وكابوسكورب الأنجولي.

“اليوم المدرب يطلب من لاعبيه اللعب كفريق ومن ثم يستحقون الإشادة مثل المدرب الجيد”.

“إذا لم تملك لاعبين مثل بيليه أو يوهان كرويف أو ريفيلينو أو جرانشيا أو ميسي أو نيمار أو رونالدو أو كريستيانو رونالدو أو ريفالدو أو رونالدينيو أو زيدان أو روماريو أو كاكا أو مارادونا أو مبابي أو فيجو، سيكون الأمر سهلا لكن هذا لا يعني أنك ستكون بطلا”.

“إذا لم تملك فريق يلعب تكتيكيا جيدا هذا لا يعني أنك ستكون بطلا، أفضل لاعبين مختلفين لأن كرة القدم متعة والكل يحب رؤية شيء مختلف في الملعب”.

وأتم “الفريق دائما الأهم لكن علينا إيجاد لاعبين مختلفين يفعلون أشياء في أرضية الملعب”.

A post shared by (@rivaldooficial) on Jun 25, 2019 at 2:13pm PDT

:

هل يمكن أن تضمن مصر تأهلها من مباراة الكونغو الديمقراطية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا