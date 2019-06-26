بي بي سي: مانسشتر يونايتد يتوصل لاتفاق مع كريستال بالاس لضم بيساكا

ووفقا لما أعلنته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” فأن الصفقة ستكلف الشياطين الحمر 50 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب البالغ 21 عاما.

ويقضى بيساكا إجازته الصيفية بعد انتهاء مشاركة إنجلترا في يورو الشباب تحت 21 عاما.

ويعرض الشياطين الحمر عقد طويل الأمد براتب أسبوعي يصل إلى 90 ألف جنيه إسترليني.

ليرتفع راتب اللاعب بعدما كان يتقاضى مع النسور اللندنية 10 آلاف أسبوعيا كأقل راتب في صفوف النادي.

وحسب شبكة “سكاي سبورت” يجري اللاعب الفحص الطبي خلال 24 ساعة للانضمام الرسمي للشياطين الحمر.

بيساكا شارك مع بالاس في جميع المسابقات في 39 مباراة الموسم المنصرم دون أن يسجل أي هدف.

وسجل اللاعب هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل قادت الأسود الثلاثة للخسارة أمام فرنسا في يورو الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا