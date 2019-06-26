رئيس ريال مدريد يستهدف الوصول لمليار يورو من بيع اللاعبين

صحيفة “ماركا” الإسبانية وضعت قائمة يسعى الملكي لبيعها الصيف الحالي، منذ أن أصبح بيريز رئيسا للملكي قام نادي ريال مدريد ببيع لاعبيه بمقابل يصل إلى 730 مليون يورو ويأمل الرئيس في ارتفاع هذا الرقم من خلال الصيف الحالي إلى مليار يورو.

تلقت إدارة ريال مدريد مبلغ 30 مليون يورو من صفقة بيع ماركوس يورنتي لصفوف أتليتكو مدريد.

وبالتأكيد سترتفع القيمة مع بيع كل من الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز وثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس وماتيو كوفاسيتش.

ويقدر الملكي قيمة بيع هولاء اللاعبين بقيمة 300 مليون يورو.

ويعد بيل أكثر لاعب يجد ريال مدريد صعوبة في خروجه بسبب قيمة بيعه الكبيرة وعدم وجود عروض حقيقية خاصة أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي ينتهي في 8 أغسطس.

الكولومبي جيمس ضمن الراحلين أيضا ويتصدر نابولي الإيطالي المشهد من أجل ضم صانع الألعاب.

داني سيبايوس ارتفعت قيمة بيعه بعد الأداء الرائع الذي يقدمه في يورو الشباب، في ظل اهتمام العديد من الفرق بخدماته.

وقد يرحل أيضا لوكاس فاسكيز وناتشو وإيسكو أيضا حال وصول عروض لهم، ونشرت الصحيفة قيمة اللاعبين المقدر رحيلهم الصيف الحالي.

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