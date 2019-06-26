مرشح رئاسي معارض في موريتانيا يطعن في نتيجة الانتخابات

قدم مرشح الرئاسة الموريتاني محمد ولد ببكر طعنا في نتيجة الانتخابات الرئاسية في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء احتجاجًا على فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بالمنصب.

وقال ببكر في رسالة نصية لرويترز اليوم الأربعاء "أؤكد أننا قدمنا طعنا للمجلس الدستوري".

وأعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا فوز الغزواني هذا الأسبوع بنسبة 52 بالمئة من الأصوات. وحصل المرشح بيرام الداه اعبيد المناهض للعبودية على نسبة 18.58 بالمئة في حين حصل ببكر المدعوم من أكبر حزب إسلامي على 17.85 بالمئة.

وعبر ببكر ومرشحون آخرون من المعارضة عن قلقهم من قيام شركة خاصة بطباعة أوراق اقتراع قيل إنها لمصلحة الغزواني. واشتكى أيضا من عدم وجود مراقبين دوليين.

وقال الاتحاد الإفريقي الذي يدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في القارة إنه راض عن العملية الانتخابية. وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا