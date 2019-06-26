أحكام بالسجن مدى الحياة بحق 47 شخصا على صلة بالمحاولة الانقلابية في تركيا

قضت محكمة بالعاصمة أنقرة بمعاقبة 47 شخصا بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بتهم ذات صلة بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد قبل ثلاث سنوات. وإلى جانب هؤلاء، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين 7 و13 عاما بحق 113 متهما وجرى تبرئة 94 آخرين. ومن بين المدانين وأغلبهم من الجنود ، المدير السابق لإحدى الأكاديميات العسكرية.

وكانت محكمة تركية قد حكمت الخميس الماضي على 24 شخصًا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الإنقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 بالسجن المؤبد 141 مرة، لإدانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصًا و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

ومثل في القضية 26 جنرالا كبيرا من بينهم القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم سابان ديسلي، الذي عين في سبتمبر الفائت سفيرا لأنقرة في هولندا. كما ضمت علي يازجي المستشار العسكري السابق لأردوغان وليفنت توركان مساعد رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار الذي عين وزيرا للدفاع في يوليو 2018.

وبدأت محاكمة 224 مشتبها بهم من بينهم أكثر من 24 جنرالا كبيرا سابقا، في مايو 2017 بأكبر قاعة محكمة في البلاد دشنت خصيصا لهذا الغرض في مجمع سجون بلدية سينجان الواقعة على أطراف أنقرة.

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