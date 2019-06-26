السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المشتركة

دشن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم بالعاصمة الكورية سيول مصفاة S-Oil الكورية.

وحضر حفل التدشين، وزيرُ التجارة والصناعة والطاقة سونغ يون- مو، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر، بالإضافة إلى نحو 500 من رجال الأعمال ومسئولي المنظمات والهيئات العامة والمسئولين الحكوميين.

وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لكوريا الجنوبية، وقعت شركة أرامكو السعودية 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز علاقتها مع سيول وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، في معرض تعليقه على الاتفاقيات: "تمثل كوريا الجنوبية عبر اقتصادها القوي والقائم على الابتكار، وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها، شريكاً اقتصادياً وإستراتيجياً مهماً لنجاح أعمال أرامكو السعودية. كما أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال لها تسهم في ازدهارها الاقتصادي".

وشهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين. وضمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمراً صحفياً، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة. وكشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية، إذ سجل نمواً بلغ 21% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وصولاً إلى 30 مليار دولار. وأفادت الوزارة بأن هذا الارتفاع مدعوماً بنمو في الصادرات غير النفطية 60% وهو مؤشر إيجابي يواكب أهداف رؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري مع المملكة، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي 26 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار تشكل قيمة الواردات السعودية من كوريا.

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