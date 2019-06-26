فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي

القبة 26 يونيو 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة اليوم الأربعاء، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي السيد ستنسلاف كودرايشوف.

هذا وبحث فخامته خلال اللقاء بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج، التعاون المشترك الليبي الروسي، وآفاق تطوير العلاقات بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان الليبي والروسي خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. (وال- القبة) ع ع/ ر ت

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