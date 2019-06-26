الحاسي: جاهزون لتنفيذ خطة إقتحام طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكّد آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي أنّ معركة تحرير طرابلس تسير وفق الخطة المرسومة.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الأربعاء أنّ الجيش الوطني نجح حتى الآن في استنزاف الميليشيات وضرب قدراتها البشرية والتسليحية والمعنوية، مشيراً إلى استمرار عملية “طوفان الكرامة” في جرف الإرهابيين.

ونوّه آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية إلى أن القيادة العامة وضعت كل الإمكانيات لتنفذ لحظة الاقتحام الكبير الذي ينتظره أهالي طرابلس.

وأوضح الحاسي أنّ الميليشيات تعيش وضعاً صعباً بعد فرار عدد من أمراء الحرب إلى الخارج وتخلّي آخرين عن السلاح،فضلاً عن تحوّل المعارك للكثيرين منهم إلى وسيلة للمساومات المالية وابتزاز حكومة الوفاق.

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