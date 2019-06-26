دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية

قرنادة 26 يونيو 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

هذا وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مع سيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

وناقش دولته خلال الاجتماع الوضع الإقليمي والدولي لليبيا، وآخر المستجدات في الشأن العام، كما ناقش سيّر العمل السياسي والعلاقات السياسية مع دول الجوار.

وشدّد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة عمل، لضمان سيّر العمل على أكمل وجه. (وال- قرنادة) ع ع/ ر ت

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